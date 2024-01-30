رعب في مصر الجديدة.. دماء 3 فتيات على الأسفلت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بدهس 3 فتيات.

بدأت تفاصيل الواقعة أمس الإثنين، بتلقي قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا بوقوع حادث سير بميدان الجامع، ودهس سائق سيارة مسرعة 3 فتيات أثناء عبورهن الطريق.

كشفت التحقيقات الأولية وأوقوال شهود العيان أن المتهم كان يسير بسرعة جنونية ولم يستطع إيقاف السيارة وتفادي المجني عليهن فدهسهن وفر هاربًا حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة والقبض عليه.

أشار التقرير الطبي المبدئي إلى إصابة الضحايا بنزيف في المخ وكسور متفرقة بالمخ، ويخضعن للعلاج.

أمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل وبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

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