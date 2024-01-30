ليلة حمراء انتهت في القسم.. تفاصيل سقوط 3 طلاب ضحايا شبكة دعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أحال المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، 3 سيدات إلى محكمة الجنايات لاتهامهن بتكوين تشكيل عصابي للدعارة والسرقة.

وقال المجني عليه، طالب يحمل جنسية إحدى الدول العربية، إنه اتفق واثنين مع أصدقائه مع المتهمة الأولى على حضورها لمسكنه لقضاء ليلة حمراء، فحضرت برفقتها اثنتين من صديقاتها، ثم غافلوه وسمحوا بدخول آخر - توفي لاحقًا -.

وأضاف الطالب أنهم هددوه وصديقيه بسكين، فقاوموهم ونشبت مشاجرة بينهم نجح على أثرها في إخراجهم من منزله، لكنهم سرقوا (هاتف آيفون، ساعتين يد) و11 ألف جنيه قبل هروبهم.

نسبت النيابة للمتهمات الثلاثة تهمة السرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض وممارسة الدعارة.

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