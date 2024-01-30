شاب ينهي حياته بطريقة صادمة في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى شاب حياته شنقًا بمركز الحوامدية جنوب الجيزة.

مأمور قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوقًا.

التحريات والفحص أثبتا أن الجثة لشاب يدعى "محمد.ا." 25 سنة، مقيم قرية أم خنان، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات سوى حز بالرقبة نتيجة تخلصه من حياته لمروره بأزمة نفسية.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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