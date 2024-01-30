خلافات الجيرة تنتهي بمقتل عامل طعنة بالصدر في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عامل بالدقهلية؛ اعتدى على آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته.

تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل وبها جرح طعني نافذ بالصدر، واتهام شقيقه عامل بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التي أودت بحياته حال تواجدهما بالقرية محل إقامتهما لخلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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