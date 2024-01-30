زوجها حرض على اغتصابها.. رأي نيابة النقض في إعدام قتلة "شهيدة الشرف" بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أودعت نيابة النقض رأيها الاستشاري - غير ملزم للمحكمة - في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيدة الشرف بالمنصورة" والصادر حكم بالإعدام شنقا للمتهمين بالقضية.

ورأت النيابة بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى من جديد.

وحددت محكمة النقض جلسة 18 فبراير 2024 لنظر الطعن بالنقض المقدم من المتهمين على الحكم الصادر بإعدامهم من محكمة الجنايات.

وقضت محكمة جنايات المنصورة في 22 يونيو، حضوريًا بإعدام صاحب محل ملابس وعامل، لاتهامهما بقتل زوجة الأول، ومحاولة النيل من شرفها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشار خالد عبدالحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان ابراهيم غالب.

وقررت المحكمة إعدام المتهمين "أحمد. ر" 33 عامًا، عجلاتي، و"حسين. م" 22 عامًا، صاحب محل ملابس، لقيام المتهم الأول بقتل المجني عليها إيمان عادل، عمدًا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فمها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواه.

وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، بأنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في مواقعة المجني عليها كرهًا عنها.

وأكد أن المتهم الثاني زوج المجني عليها اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالشروع في مواقعة المجني عليها، کرهًا عنها لاختلاق واقعة تخدش شرفها بهدف تطليقها.

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