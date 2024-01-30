جثة داخل مترو فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة داخل محطة مترو أنفاق فيصل اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل المحطة.

الفحص المبدئي لضباط شرطة النقل والمواصلات اشتبه في حالة وفاة داخل محطة مترو فيصل، قبل أن يحسم مفتش الصحة الأمر وأن الوفاة طبيعية.

تحرر محضر بالواقعة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى أم المصريين تحت تصرف النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

تناوبوا على اغتصابها.. كيف سقطت "فتاة البركة" ضحية الذئاب الثلاثة؟

"عاشور" يطلب تطليق زوجته: "باعت هدوم بنتها بعد وفاتها"

"ملك" تطلب خُلع زوجها: "عاوز يشغلني.. والليلة بـ3000"