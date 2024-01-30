جوائز مالية ومنح .. حيلة عصابة للاستيلاء على أموال مواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عامل بالمنيا؛ استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستغلالها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبي إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.

وتمكن المتهمين بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد المتهمين وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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