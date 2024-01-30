جثة ومصاب أعلى نفق الودي بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في انقلاب سيارة ربع نقل بالصف جنوب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى نفق الودي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ربع نقل أعلى النفق اتجاه القاهرة.

أسفر الحادث عن حالة وفاة ومصاب نقل إلى مستشفى الصف للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

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