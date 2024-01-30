"الزراعة" تنظم قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تنظيم "قافلة الخير" البيطرية المجانية الثامنة في محافظة الدقهلية، بمشاركة معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة ومديرية الطب البيطري بالدقهلية ونقابة الأطباء البيطريين بالدقهلية وكلية الطب البيطري جامعه المنصورة ومستشفى بروك الخيري.

يأتي ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التواصل مع المربين ومساعدتهم في حل المشاكل والمعوقات على أرض الواقع، وتنفيذ سلسلة من القوافل والزيارات والندوات الإرشادية والتوعوية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفي ظل جهود الدولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتعظيم إنتاجها ، حسبما أفادت وزارة الزراعة في بيان اليوم الثلاثاء .

وأضافت أن القافلة تعالج الأبقار والجاموس بمقر القافلة، إلى جانب عدد من الزيارات المنزلية وإجراء عدد من العمليات الجراحية والكشف باستخدام أجهزة السونار، حيث شارك القطاع الخاص ممثلا في 10 شركات أدوية متخصصة، وتهدف سلسلة القوافل لتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد من خلال الحفاظ علي الثروة الحيوانية وتقديم أوجه الرعاية الطبية والصحية لها ولضمان سلامتها وقيمتها الغذائية، بالإضافة إلي تحقيق المستهدف من حجم الإنتاج من الثروة الحيوانية.

وقد تم تنظيم قافلة إرشادية زراعية إلي جانب قافلة الخير، حيث شهدت مناقشة أهم الأمراض التي تصيب محصول القمح وطرق المكافحة، وترشيد استهلاك المبيدات الزراعية، وترشيد استهلاك الأسمدة الزراعية، وذلك بهدف توعية المزارعين بالطرق السليمة في زراعة القمح وتفادي الاستهلاك الزائد من المبيدات من أساتذة متخصصين في هذا المجال، وبذلك تم تنفيذ قافلة إرشادية توعوية زراعية متكاملة.

من جهته، قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية إن هذه القافلة هى إحدى سلاسل القوافل التي ينظمها المعهد مع الجهات المتخصصة ذات الصلة والقطاع الخاص لدعم المربين وتحسين أحوال معيشتهم وحل المعوقات التي تواجههم على أرض الواقع لزيادة الإنتاجية في كل قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وغيرها.