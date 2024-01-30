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تعليم القاهرة: نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الأول غدا بالمدارس

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 /2024، سيتم إعلانها غدا بالمدارس.

وأكدت المديرية أنه يتم قبول التظلمات لجميع المراحل بدءاً من يوم الأحد الموافق 2024/2/4 ولمدة خمسة عشر يوم عمل.

 

واعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 78.4%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالبا وطالبة، حضر منهم 186266 طالبا وطالبة ونجح 145947.

 

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74%.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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