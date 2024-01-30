شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الأول غدا بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 /2024، سيتم إعلانها غدا بالمدارس.

وأكدت المديرية أنه يتم قبول التظلمات لجميع المراحل بدءاً من يوم الأحد الموافق 2024/2/4 ولمدة خمسة عشر يوم عمل.

واعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 78.4%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالبا وطالبة، حضر منهم 186266 طالبا وطالبة ونجح 145947.