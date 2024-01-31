رئيس غرفة الملابس الجاهزة: أتوقع ارتفاع أسعار الملابس الصيفية الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن القطاع يعاني من ظروف صعبة، كما أن كافة مستلزمات الإنتاج يتم تسعيرها بسعر السوق غير الرسمي للدولار، وهذا الأمر أدى لارتفاعات كبيرة في أسعار الأقمشة والخامات.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، اليوم الثلاثاء، أنه من يناير 2023 وحتى الآن ارتفعت الأسعار بنسبة 200% كمستلزمات انتاج والتي تشكل 75% من التكلفة، ومن ثم ارتفعت أسعار المنتجات ما بين 150-175%.

وأوضح أن مستلزمات الإنتاج تشكل 75% من قيمة المنتج ونسبة 25% قيمة الأجور والأسعار التي ارتفعت من مطلع يناير 2023 حتى يناير العام الجاري بنسبة 150%، متابعا: "للأسف الشديد كل يوم فيه سعر جديد لنفس الخامة، أنا شاري من 4 أيام خامة قماش بسعر 380 جنيهًا، ونفس الخامة بـ 410 جنيه اليوم، وما يحدث محدش قادر يستوعبه حتى الآن، ونحن كصناع توقفنا عن الإنتاج مش قادرين كمان نشتري".

وعن المصانع الصغيرة والمتوسطة، قال: "أتوقع توقف إنتاج عدد كبير من تلك المصانع وسوف يبدأ ذلك في الظهور خلال الفترة القادمة".

وفيما يخص أسعار المنتجات الصيفية، أوضح "عبدالسلام" أن موسم الصيف يبدأ الاستعداد له من يناير عبر شراء مستلزمات الإنتاج ليتم تسليمها منتصف فبراير حتى نهايته.

وأضاف: "للأسف رؤوس الأموال تقلصت بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار الأمر الذي أدى لتراجع القوة الشرائية، ومن ثم سوف تتراجع القدرة الإنتاجية وسوف ينعكس على حجم العمالة البالغة مليون و700 ألف عامل في قطاع الملابس الجاهزة".

وتوقع ارتفاع أسعار الملابس الصيفية الفترة المقبلة.

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