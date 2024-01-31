بـ 2.5 مليون جنيه.. سقوط عاطل تخصص في الاتجار بالعقاقير المخدرة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عاطل بالغربية تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أفادت بقيام (عاطل) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته (25 ألف قرص مخدر – 5 آلاف قرص مؤثر – 495 ألف قرص لعقاقير مجهولة المصدر - مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة")، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2.550.000) اثنان مليون وخمسمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

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