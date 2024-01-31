احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 11 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 51031 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 651 مخالفة السير بدون تراخيص، و56 دراجة نارية مخالفة، و11850 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و21 مخالفة موقف عشوائي، و1396 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و4 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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