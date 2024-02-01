الداخلية تُنظم احتفالية لنزلاء "إصلاح وتأهيل 15 مايو " بمناسبة عيد الشرطة الـ 72

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نظمت وزارة الداخلية احتفالية لنزلاء مجمع مراكز الإصلاح والتأهيل 15 مايو وأسرهم لتوزيع بعض المساعدات العينية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72.

ولاقت تلك المبادرة استحساناً ومردوداً إيجابياً من النزلاء وأسرهم وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على حرصها الدائم على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية المختلفة لهم.

يأتى ذلك حرصا من الوزارة على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم كافة الدعم لهم بما يساهم فى إعادة إندماجهم في المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة وإعلاء قيم حقوق الإنسان وتقدم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والعمل على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي لهم وإتاحة الفرصة للتواصل مع ذويهم وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 72 .