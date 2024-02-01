بينهم سيدتين.. ضبط 5 أشخاص لاتجارهم في المخدرات بالمقطم والمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لمواجهة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وأثمرت جهود الحملات الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته "كيلو من مخدر الآيس– سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالي متحصلات بيع المواد المخدرة".

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المعادي، ومعه "كمية من مخدري الهيدرو، الحشيش – مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة".

وضبطت الحملات سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهما "كيلو هيروين - كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة".

- ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، ومعه "5.35 كيلو جرام لمخدر الاستروكس - كيلو جرام لمخدر الآيس - كمية من مخدرى "الهيروين، الحشيش" – مجموعة من أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.