المسطحات تداهم 3 مصانع ومنافذ تصنيع أعلاف حيوانية في البحيرة والشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استهدف قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة ومديريتي أمن "البحيرة والشرقية" "منفذ، 2 مصنع، مجرشة لتجارة وتصنيع الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص".

وأسفرت الجهود عن ضبط "12,5 طن أعلاف حيوانية - 23 طن مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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