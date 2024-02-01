شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة أمنية.. ضبط 300 طن سكر تموينى احتكرها صاحب مخزن بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضربة أمنية لمحتكرى السلع الغذائية، نجحت أجهزة الأمن في ضبط كميات كبيرة من السكر التموينى داخل مخزن بدون ترخيص بأسيوط بقصد حجبها، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط من ضبط القائمين على مخزن "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة أسيوط لتجميعهم كميات كبيرة من السكر التموينى بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخله على (300 طن سكر تموينى – 73 كرتونة بداخلها 36500 عبوة سجائر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.