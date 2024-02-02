شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تحقق مع سفير إسرائيل بعد تدمير الاحتلال مبنى "إينابيل" فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية، استدعاء السفير الإسرائيلي، بعد قصف مكتب Enabel البلجيكي في قطاع غزة.

وقالت حجة لحبيب: "لقد استدعيت للتو السفير الإسرائيلي للتعبير عن إدانتنا الشديدة لتدمير مكاتب Enabel في غزة".

وكتبت على موقع إكس: "إن الهجمات على البنية التحتية المدنية تنتهك مبادئ القانون الإنساني الدولي، ويجب على جميع الأطراف الالتزام به، نحن نستدعي السفيرة الإسرائيلية لاسيتضاح الأمر"

وأكدت أن مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة (إينابيل) في غزّة قُصفت ودمرت.

ووفق الأمم المتحدة، فإنّ 37379 مبنى - أي ما يعادل 18% من إجمالي المباني في قطاع غزّة - قد تضرّرت أو دمّرت جرّاء العدوان الإسرائيلي.

ومنذ ذلك الحين، تشير بيانات الأقمار الصناعيّة إلى أنّ الدمار ازداد بأكثر من الضعف.

وتشير وكالة فرانس برس إلى أن 50% من المباني في غزّة متضرّرة أو مدمّرة"