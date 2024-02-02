الداخلية تنظم رحلات ترفيهية لأبناء الشهداء بمناسبة عيد الشرطة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

نظمت وزارة الداخلية رحلات ترفيهية لعدد من أسر الشهداء واصطحابهم لزيارة بعض المعالم السياحية "المتحف المصري الكبير – منطقة الأهرامات بالجيزة".

تم خلالها توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال وتقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية التي تؤكد على أن الشرطة المصرية مازالت تقدم التضحيات للدفاع عن أمن الوطن والمواطنين.

ومن جانبهم أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بتلك الزيارات التي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم وتكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار ومشاركتهم كافة الاحتفالات والمناسبات الدينية والوطنية.