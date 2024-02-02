طلقة في الصدر.. كشف لغز مقتل بائع خضروات وسط الشارع بالمرج



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

لقي بائع مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري بالصدر على يد آخرين؛ بسبب الخلاف على الفرش بمنطقة المرج، وجرى نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثة بائع خضروات بها إصابات رش خرطوش وجروح، وبالانتقال والفحص وبسؤال زوجة وشقيق المجني عليه، أقرا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفي وأحد الباعة الجائلين لافتراشه أمام محل عمل المجني عليه، فقام على إثرها المتهم وبصحبته آخر بإطلاق عيار ناري من "فرد خرطوش" اتجاه المجني عليه، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة "بائعي خضروات"، وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلاف.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.