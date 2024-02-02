بقيمة 14 مليون جنيه.. ضبط 26 قضية اتجار في العُملة بالسوق السوداء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط (26) قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة بقيمة مالية تقدر بـ (14,5 مليون جنيه مصري.

جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة تاالتحقيق.