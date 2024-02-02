1500 عمل فني.. انطلاق "آرت فير كايرو" بالمتحف المصري الكبير غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تنطلق غدا السبت، في بهو المتحف المصري الكبير، النسخة الخامسة والأضخم خلال رحلة "آرت فير كايرو"، والمقرر لها أن تتضمن عدة أنشطة على مستويات مختلفة، خلال خمسة أيام، وذلك تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة والآثار.

وللعام الثالث على التوالى، يتم عرض المجموعة الخاصة من الأعمال الفنية لبعض أهم مقتني وجامعي تلك الأعمال، مثل الفنانة جومانة مراد وزوجها ربيع بسيسو، وهي أعمال لرواد الفن الحديث والمعاصر من مصر والشرق الأوسط للعرض فقط.

ويقول محمد يونس، المؤسس والمدير التنفيذى لـ«آرت كايرو»: يُشارك في فعاليات "آرت فير" قرابة 200 فنان، وأكثر من 1500 عمل فني.

وأضاف يونس: تم تخصيص اليوم الأول من المعرض للشخصيات الهامة من الزوار من مصر وكل أنحاء العالم، ليس فقط الشرق الأوسط ولكن من أوروبا وأمريكا وكل سفراء الدول في مصر، أما الأيام الأربعة الأخرى ستكون للجمهور وستتضمن عدة فعاليات.

وتابع يونس: من مفاجآت أرت فير كايرو هذا العام، مشاركة الفنان الكبير وأحد صناع الثقافة المصريين والعرب الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، كما يحل الفنان عبدالهادي الوشاحي ضيف شرف على آرت فير هذا العام، ومن المقرر أن تشارك المصممة المصرية نادين نور الدين بمساحة عن الفنانات المصريات المعاصرات منذ إنجي أفلاطون وحتى الآن، وذلك بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، واستعارة الأعمال لهذه الفنانات لعرضها.

وواصل يونس: يشهد المعرض ولأول مرة تنظيم برنامج اجتماعى فنى للزوار من خارج مصر، لحضور مجموعة من الأنشطة بجانب الـ"أرت فير كايرو"، منها زيارة بعض المتاحف التي ستكون على برنامج الزيارات، ومنها "متحف آدم حنين، وصالون الشباب، ومتحف الفن الحديث، ومتحف ويصا واصف، ومتحف فاروق حسني، ومحمود مختار ومتحف الفن الحديث وغيرها من قاعات الفن ومسبك الألوسى وغيرها.

ولفت يونس إلى أن القضية الفلسطينية، سيكون لها نصيب الأسد خلال الدورة المقبلة، وسيتم لها تخصيص جناح لأكثر من 15 فنانا عربيا كل منهم يتناول القضية من رؤيته، والأمر لن يقتصر فقط على الأحداث الأخيرة فى قطاع غزة، ولكن سيكون التركيز على القضية الفلسطينية من بدايتها وحتى الآن وفقا لرؤية كل فنان، وهناك فنانين مُشاركين من مصر وسوريا والإمارات والسعودية وغيرهم سيتناولون القضية من منظورهم وطريقتهم الخاصة.

ومن المقرر أن يتم تخصيص قطاع كبير من مساحة آرت فير لعرض أعمال النحت، ذات الأحجام المُختلفة، والتي يصل بعضها إلى مترين وثلاثة أمتار، لأهم النحاتين المصريين.

ولا يقتصر المعرض هذا العام على عرض الأعمال الفنية التي تتجاوز 1500 عمل فني، لكنه سيشهد عقد منصة "حوار"، وهي مجموعة من اللقاءات التي تُدار على مدار يومين في نقاشات مثمرة لتوحيد الجهود للارتقاء بالحركة الفنية في مصر والمنطقة العربية، ومد جسور التعاون بين المبدعين والأفراد المعنيين بالممارسات الفنية والمؤسسات الفنية الفاعلة في العالم العربي، ويقام برنامج ورش العمل والمحاضرات، تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية.

ومن المقرر أن يناقش الحوار كل القضايا والمشكلات وأصول إدارة الفن، ودور صالات العرض، ودور الفنان، وكذلك مناقشة الأعمال الفنية بحضور 4 من أكبر جامعي الأعمال الفنية، "ربيع بسيسو وباسل دلول ونديم إلياس وياسر زكي هاشم"، الذين يدعمون الفن بجانب تجميع الأعمال الفنية، كما ستتم مناقشة إرث الأعمال الفنية وإدارتها بعد وفاة الفنان، خاصة أن مصر لديها أطنان من تلك الأعمال، وقد لا تعرف الأسر كيفية التصرف فيها.

كما يتم عرض نحو 6 أعمال من متاحف الدولة لرواد الفن المعاصر منهم الفنان الراحل محمود سعيد، وهى أعمال ليست للبيع ولكن للعرض للزوار الذين لم يسبق لهم رؤية تلك الأعمال، لأنها لم تخرج من متاحفها أو تعرض فى أى منطقة فى العالم.

هذا وقد بدأ "آرت كايرو" عام 2020، وتعقد نسخته الخامسة خلال الفترة من 3 إلى 6 فبراير المقبل، وسط حضور مرتقب من كل أنحاء العالم، بمشاركة 35 قاعة وصالة عرض للفن ونحو 200 فنان من مصر والشرق الأوسط.

ويُعد "آرت فير كايرو" هو المعرض الأول عربيا، بين 260 "آرت فير" عالمي، ويشارك به 8 قاعات للفن من مصر، و27 قاعة أخرى من الدول العربية، منها السعودية ولبنان والأردن والكويت والإمارات".

عقدت النسخ الثلاث الأولى من "آرت كايرو" في أحد فنادق التجمع الخامس، وعُقدت النسخة الرابعة بالمتحف المصري الكبير، وتجاوز عدد زوارها 25 ألف زائر، ومن المتوقع حضور نحو 40 ألف زائر فى النسخة الخامسة، وكان يقتصر في النسختين الأولى والثانية على الفنانين وقاعات الفن، ثم بات مخصصا بالكامل لمشاركة قاعات الفن، إذ يشارك كل "جاليري" بالفنانين المتعاونين معه بنحو 10 أو 12 فنانا بما يقدر بأكثر من 200 فنان عارض، وستشهد النسخة الخامسة تخصيص قاعات للفن المعاصر وأخرى للفن الحديث، ويشارك فيه جاليري الزمالك، وجاليري مصر، وجاليري آرت توكس، وجاليري أزاد، وموشن آرت جاليري، بجانب قاعات فن من الدول العربية.