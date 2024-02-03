شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أولياء الأمور والطلاب هذة الأيام اعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، فيما لازالت أعمال التصحيح قائمة للانتهاء وإعلان النتيجة.

وقال محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، لـ"الخليج 365" إنه من المقرر إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية يوم الأربعاء القادم، منوها أنه لا تزال أعمال تصحيح أوراق إجابة الطلاب قائمة، مع الأخذ فى الاعتبار إتباع كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الكنترول وتقديم كافة التيسيرات لجميع المشاركين في أعمال التصحيح للانتهاء من أعمال التصحيح.