"رحاب" تطلب خلع زوجها: "شافني بتضرب في الشارع.. سابني وهرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

قامت "رحاب ع."، 30 سنة، ربة منزل، برفع دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها "شافني بتخانق وسابني ومشي".

تروى" رحاب" تفاصيل قصتها لمصراوي قائلة: بعد قصة حب سنتين لكونه "ابن الجيران" وجدت نفسي ببيت العيلة ومنفردة بغرفة فقط، زواج استمر سنة ونصف بدون أطفال.

تضيف الزوجة: بعد مرور شهرين على الزفاف وجدت نفسي في خلافات الغير معلومة مع أسرته وذلك بسبب الغيرة، مشيرة إلى أنها كانت دائما تتشاجر مع الأسرة بالشارع ويتدخل الأهل والجيران لحل الوضع.

تشكو "رحاب" زوجها لمنزل أهلها والدموع لا تتوقف بعينيها، دخلت مع أسرته في مشادة كلامية وصلت بيننا لشجار في الشارع وتدخل أشقائه ووصل الوضع لخلع ملابسي في الشارع أمام أعين زوجي ولا يتحدث وتركني وهرب إلى المنزل "شافنى مضروبة ومن غير هدوم وسابنى وطلع"، طلبت الطلاق منه لكنه رفض وتهرب.

وبعد رفض الزوج لجأت السيدة إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى خلع ضده، وحملت الدعوى رقم 2973 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل حتى الآن.

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