للتصدي للمحتكرين.. الداخلية تضبط 1311 قضية حجب سلع تموينية بمضبوطات 321 طنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط 1311 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها قرابة (321 طن سلع تموينية متنوعة منها "سكر، أرز، زيت طعام، دقيق" – 111.5 طن "أعلاف حيوانية، أسمدة زراعية، منظفات" – 70 ألف عبوة سجائر – 180 ألف لتر مواد بترولية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

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