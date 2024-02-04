أخبار مصر.. غدا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 11 درجة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تسليم استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب للمدارس الأسبوع المقبل بعد عودة الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني، مشددة على ضرورة انتهاء الطلاب من تسجيل استمارة التقدم للامتحانات قبل المواعيد المحددة 22 فبراير الجارى.

لا تتوقف جهود الدولة المصرية في طريقها نحو النهوض بالقطاع الصحي، وتحسين الصحة العامة من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات والحملات الصحية المتنوعة والتوسع فيها، ومن بينها حملة 100 يوم صحة، والتي حققت نجاحات أدت إلى تمديدها، حيث تستهدف المبادرات والحملات الصحية تقديم رعاية وخدمة طبية شاملة ومجانية، والكشف المبكر عن الأمراض المختلفة، في إطار المساعي الدؤوبة لتحصين المجتمع وحماية حياة المواطنين من الوصول لمراحل خطيرة من بعض الأمراض، بالإضافة لدور مثل هذه المبادرات في رسم خريطة صحية واضحة ومتكاملة للمجتمع المصري خاصة وأنها تضمن امتداد الخدمات الطبية إلى المناطق النائية عبر القوافل والعيادات المتنقلة، لتسهم بذلك في تخفيف العبء عن كاهل المرضى وتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلاً عن رفع الوعي الصحي، وتقليل انتشار الأمراض والحد من الضغط على المنشآت الصحية، وهو ما لاقى بدوره إشادة واسعة من جانب الجهات والمؤسسات الدولية.

حملة 100 يوم صحة نجحت فى تقديم ملايين الخدمات الصحية المجانية.. إنفوجراف