شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقسا مائلا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى يوجه بإجراء حوار مجتمعى حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الفرنسي "ستيفان سيجورنيه"، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث نقل الوزير الفرنسي تحيات الرئيس "إيمانويل ماكرون" إلى الرئيس، وتم تأكيد أهمية استمرار التنسيق والتعاون واسع النطاق بين البلدين، بما يعكس تقارب الرؤى والمصالح ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، خاصة في ضوء تعدد مجالات التعاون الاقتصادي القائمة حالياً، في قطاعات النقل والتصنيع والتجارة وغيرها، بالإضافة إلى العلاقات الثقافية التاريخية بين الشعبين الصديقين.
أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، العمل على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالتعاون مع مصر والأمم المتحدة وإسرائيل والأطراف الأخرى.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تدبير احتياجات القطاع الصحي، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد المصدر أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت إليه الجماعة الإرهابية من إدعاءات لنشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.
مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويستأنف الانعقاد غدا
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلى وللسلع والمنتجات التى يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل: الموالح، الفراولة، البطاطس وغيرها من المنتجات، لافتا إلى أن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصرى، وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه، للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة، حيث فى بعض الأحيان يكون المنتج المحلى أكثر من الاحتياجات واذا لم يتم إيجاد سوق خارجى له قد يضطر إلى بيعه بأقل من التكلفة، الأمر الذى يؤثر على الاستدامة.
حملة 100 يوم صحة نجحت فى تقديم ملايين الخدمات الصحية المجانية.. إنفوجراف
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه سيتم ربط مراكز زراعة الأعضاء ببعضها البعض، وميكنة عمليات التقدم للحصول على الموافقات وميكنة ملف المرضى، واُتُّخِذَت خطوات فى ذلك، وهناك ميكنة فى عمليات التقدم، وهناك توجيهات بالإسراع للربط الكامل بين المراكز ثم بعد ذلك الربط بين اللجنة العليا والمستشفيات.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27365 شهيدا و66630 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
طقس غد.. مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 11 درجة
كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، وتكون درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من ( 7 - 8 درجات مئوية ).
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