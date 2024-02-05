تحذير رسمي من 5 موانع لاستخدام المسكنات.. "قد تؤدي لمشكلات خطيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة الإفراط في تناول المسكنات؛ لما قد تسببه من أضرار صحية، مثل قصور وظائف الكلى.

وطالبت الهيئة في منشور توعوي، اليوم الاثنين، بضرورة مراجعة مقدم الرعاية الصحية قبل تناول المسكنات، محددة عددًا من الحالات التي تمثل موانع استخدام المسكنات، والتي تشمل:

1. وجود تاريخ مرضي لنزيف في الجهاز الهضمي.

2. وجود قرح متكررة بالمعدة.

3. قصور شديد في الكلى أو الكبد.

4. القصور والهبوط الشديد بالقلب.

5. وجود أي نزيف نشط.

وحذرت أيضاً من استخدام المسكنات – التي لا تستلزم وصفة طبية لمدة أكثر من ١٠ أيام لتخفيف الألم، أو لمدة ٣ أيام للحمى، واستشارة مقدم الرعاية في حال استمرار الألم أو الحمى لمدة أطول.

وطالبت بضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول المسكنات من قبل المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عاماً، أو المرضى الذين يتناولون الأدوية المدرة للبول، بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد.

وقالت إنه يجب زيادة كمية السوائل التي يتم تناولها يومياً؛ لتصبح من ستة لثمانية أكواب عند تناول المسكنات، وقراءة التعليمات المدونة في نشرة المستحضر.

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