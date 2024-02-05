الإسعاف تشهد أول ولادة طبيعية في عام 2024 داخل أسطولها الإسعافى

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الإسكندرية في واقعة هي الأولى من نوعها من عام 2024 تمكن أحد الفرق الإسعافية من مساعدة سيدة على وضع مولودها في ولادة طبيعية داخل واحدة من سيارات أسطول الإسعاف.

وقالت هيئة الاسعاف : البداية جاءت عبر استغاثة هاتفية للزوج على الخط الساخن 123 الذي يغطي كافة أرجاء الجمهورية على مدار 24 ساعة متواصلة، والتي أعقبها مباشرة انطلاق سيارة الإسعاف المتمركزة بمحيط منطقة العصافرة صوب موقع الاستغاثة، وفور الوصول لموقع البلاغ تبين أن الأم على وشك الولادة، وبحرفية ومهنية شديدة جرى نقل الأم إلى سيارة الإسعاف، التي ما كادت تستقر داخل السيارة إلا وقد بدأت في وضع مولودها، وبهدوء شديد تم إيقاف سيارة الإسعاف على جانب الطريق، وتعاون الطاقم الإسعافي لمساعدة الأم في وضع مولودها، في ولادة طبيعية، أعقبها تأمين المولود والتأكد من انتظام علاماته الحيوية، وعدم وجود أي عائق بمجرى الأكسجين، وفور ذلك أسرع طاقم السيارة بالطفل والأم صوب المستشفى.

جدير بالذكر أن هيئة الإسعاف المصرية استحدثت برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الفرق الإسعافية للتعامل مع حالات الولادة الطارئة، ضمن مخططها التدريبي لتمكين الفرق الإسعافية من مجابهة كافة المواقف الطبية الطارئة التي تسبق الوصول بالمريض أو المصاب للمستشفى.