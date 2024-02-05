شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بمحافظة أسوان برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية العامة واللغات للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024/2023، بعد اعتمادها من جانب محافظ أسوان اليوم، بنسبة نجاح بلغت 77.7 %، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 89.3%.

وأكد المهندس محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألفا و115 طالبا وطالبة، نجح منهم 26 ألفا و710 طلاب وطالبات، فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على 50% فأكثر 20 ألفا و748 طالبا وطالبة.

وأشار، إلى أن يتم فتح باب التظلمات بدءاً من يوم السبت المقبل، ولمدة 15 يوما، لافتاً إلى أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان فيمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط : ( http://info.aswan.gov.eg ) .