شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بمحافظة الغربية برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، لمتابعيه رابط نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023/2024، بعد اعتماد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية النتيجة، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.
وبلغت نسبة النجاح 89.65% من إجمالي عدد الحضور والبالغ عددهم 85 ألفا و787 طالبا.
وبلغ عدد طلاب الإعدادية المهنية 3502 حضر منهم 3451 طالبا وطالبة بنسبة 87.13% الإعدادية المهنية للصم 33 طالبا وحضر 33 طالبا بنسبة 100%، وحضر 12 طالبا من طلاب معهد النور للمكفوفين بنسبة نجاح 100%.
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