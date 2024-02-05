شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بمحافظة الغربية برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، لمتابعيه رابط نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023/2024، بعد اعتماد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية النتيجة، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وبلغت نسبة النجاح 89.65% من إجمالي عدد الحضور والبالغ عددهم 85 ألفا و787 طالبا.