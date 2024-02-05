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نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بمحافظة الغربية برقم الجلوس

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، لمتابعيه رابط نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023/2024، بعد اعتماد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية النتيجة، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

 

وبلغت نسبة النجاح 89.65% من إجمالي عدد الحضور والبالغ عددهم 85 ألفا و787 طالبا.


وبلغ عدد طلاب الإعدادية المهنية 3502 حضر منهم 3451 طالبا وطالبة بنسبة 87.13% الإعدادية المهنية للصم 33 طالبا وحضر 33 طالبا بنسبة 100%، وحضر 12 طالبا من طلاب معهد النور للمكفوفين بنسبة نجاح 100%.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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