شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس آخر أيام إجازة نصف العام والسبت المقبل بداية الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى رسميا إجازة نصف العام لطلاب المدارس الخميس المقبل، 8 فبراير الجارى، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني للطلاب السبت 10 فبراير 2024، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عودة الدراسة بالترم الثانى فى مواعيدها المحددة وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى دون تأجيل أو تأخير، مشددة على أنه يتم الاستعداد بشكل كبير لاستقبال الطلاب بالمدارس والفصول مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى أن الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي في يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوعًا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تبدأ اختبارات الفصل الدراسى الثانى في شهر مايو 2024، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خريطة توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني، والانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني.