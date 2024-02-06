أمن المنافذ: ضبط 15 قضية متنوعة.. وتنفيذ 179 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 1 قضية (بضائع أجنبية الصنع).

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 15 قضية أبرزها (انتهاء فترة التصريح - دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي)، وتحرير 2281 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 179 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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