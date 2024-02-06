قبل ساعات على نهاية "طوبة".. الأرصاد تُحذر المواطنين من طقس "أمشير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، بالإضافة إلى مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة وزيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار؛ بدًا من اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأضافت منار غانم، خلال حديثها إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أن الأسباب الرئيسية في زيادة سطوع الشمس وحالة الدفء التي ستسود البلاد خلال الفترة المقبلة؛ ترجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ترتفع درجات حرارتها، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا؛ مما يتسبب في زيادة سطوع الشمس بشكل كبير وزيادة حالة الدفء.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إلى أنه من المتوقع شعور المواطنين خلال الأيام المقبلة بالدفء على شمالي وجنوبي البلاد، متوقعةً ارتفاع درجات الحرارة يومَي الخميس والجمعة المقبلَين بمعدل 3 درجات؛ لتصل نسبتها من 22 إلى 23 درجة مئوية خلال فترات الصباح.

وتابعت غانم بأن فترة الليل ستشهد برودة شديدة في معظم المحافظات؛ تحديدًا في الساعات المتأخرة من الليل وفترات الصباح الباكر، فمع غياب أشعة الشمس تبقى الأجواء شديدة البرودة على الأرجاء كافة؛ وأبرزها: "سيناء والوادي الجديد والصعيد"، لافتةً إلى أن المدن الجديدة والأماكن المفتوحة ستكون درجة حرارتها أقل من المناطق الداخلية.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن الأيام المقبلة ستشهد الطرق الرئيسية شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية خلال فترات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من اليل، وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وحذرت غانم من عدم الانخداع في أشعة الشمس خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى عدم تخفيف الملابس واستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، فضلًا عن القيادة بهدوء تام وتشغيل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات، ومتابعة الحالة الجوية أولًا بأول.