وزير التعليم يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365

ترأس الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

ورحَّب وزير التعليم بأعضاء المجلس، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين جزء لا يتجزأ من وزارة التربية والتعليم، ودوره هو دعم الوزارة في تحقيق جودة العملية التعليمية.

وأشار حجازي إلى أن دوره المهم كحلقة وصل بين المسؤولين عن الإدارات التعليمية بكل مستوياتها وبين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى دوره في التوعية بجهود الوزارة، والتي تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة لكل الطلاب.