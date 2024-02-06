النيابة تخلي سبيل سائق تريلا اصطدمت بكوبري مشاة في ميدان لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، إخلاء سبيل سائق تريلا اصطدمت بكوبري مشاة في ميدان لبنان في العجوزة.

وقال السائق في تحقيقات النيابة العامة، إن سيارته كانت محملة بزجاجات بلاستيكية فارغة لتعبئة العطور، وأثناء سيره بميدان لبنان، اصطدم بكوبري المشاة، فادى إلى انحدار الجزء الخلفي من المقطورة، مما أسفر عن ميل بسيط من الكوبري دون خسائر بشرية.

وعاينت النيابة موقع حادث، اصطدام سيارة تريلا بكوبري المشاة فى ميدان لبنان، لحصر التلفيات التي حدثت.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة مفاده اصطدام سيارة تريلا بكوبري المشاة بناحية ميدان لبنان مما أسفر عنه عدة تلفيات بالكوبري والسيارة.

وانتقلت أجهزة الأمن لمحل البلاغ، وتبين عدم وجود إصابات، ودفعت الأجهزة الأمنية بأوناش والمعدات لرفع وإزالة آثار الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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