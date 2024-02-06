ضربة جديدة.. ضبط تشكيلات عصابية للاتجار بالدولار بـ 34 مليون جنيه مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 22 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي (34 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

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