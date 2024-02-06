قومي المرأة يكشف جهود "الوطنية للقضاء على الختان" من 2019 وحتى 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

نشر المجلس القومي للمرأة، إنفوجرافيك لكشف جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث منذ عام 2019 وحتى نهاية ديسمبر 2023، تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء علي ختان الإناث، والذي يحييه العالم في السادس من فبراير من كل عام.

وكشف الإنفوجراف عن جهود اللجنة الوطنية فى أرقام، جاءت كما يلى:

- إجمالي ما نفذته اللجنة منذ بداية إنشائها، عدد 6,033 نشاط.

- الأنشطة استهدفت 108,633,748 تواصلا توعويا مع

(62,118,497 سيدة / 36,103,223 رجلا / 10,412,028 طفلا).

- حملات طرق الأبواب 29.103.508

- دورات تدريبية 67.400

- الشكاوي والاستفسارات 6.334

- الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي: 15 نشاطا استهدفت 78,787,975 وصولا لعدد (48,729,439 سيدة / 30,058,536 رجلا).

- قوافل توعوية وطبية 18,608

- فعاليات متنوعة 102.848

- قوافل رقم قومي 4.488