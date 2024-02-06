"المهم راحة العميل".. ساقطتان تتخذان جلسات المساج ستارا لنشاط مشبوه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

3 آلاف جنيه "تسعيرة" وضعتها ساقطتان لممارسة الأعمال المنافية الآداب تحت ستار جلسات المساج لكن تحريات المباحث كشفت نشاطهما المشبوه.

معلومات وردت أكدتها التحريات بترويج شابتين في العشرينات لجلسات مساج خاصة في المنازل بعيدًا عن الأندية الصحية واستخدام كلمات دعائية تحمل بين طياتها إثارة للغرائز.

كمين نصبه ضباط مباحث الآداب بالجيزة للمتهمتين أسفر عن الإيقاع بهما في حالة تلبس حال ترددهما على شقة راغب متعة بالدقي واقتيادهما للقسم.

المتهمتان اعترفتا بنشاطهما غير المشروع "يا باشا كله بالاتفاق" ودافعتا عن فعلتهما "المهم العميل يكون مبسوط" وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيقات.