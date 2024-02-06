"حبسها وفتح عليها الغاز والمياه".. ليلة مقتل "سارة" على يد زوجها وتضليل أسرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها "سارة" ضحية زوجها، الذي قام بخنقها ثم فتح الغاز والمياه داخل الشقة لإخفاء معالم الجريمة، وذلك بعدما أخذ الزوج المتهم طفلهما وذهب به إلى أسرة زوجته "خدوا الولد وساره هتخلص غسيل وتيجي".

تروي والدة سارة تفاصيل الواقعة: ابنتي "سارة" 28 سنة موظفة، تزوجت منذ عامين من ابن عمها "أحمد. م" 29 سنة، عامل في المحاجر، تزوجته الضحية في بيت العائلة بالفيوم وهناك كانت تدور الخلافات بينهما، وبعد فترة وجيزة رزقهما الله بطفلهما.

وعن يوم ولادة الطفل، تقول والدة "سارة": جاءت سارة للولادة في القاهرة، وبعد ساعات طالب الطبيب بنقل الطفل إلى مستشفى أبو الريش لأنه يعاني من مرض في المناعة، لكن زوجها أخذ سارة وطفلهما وذهبوا إلى الفيوم بعد الولادة مباشرة.

احتجت سارة على الوضع وأخبرته أن طفلهما بحاجة إلى العلاج في القاهرة، فقام زوجها بالتعدي عليها وطردها ثم أخذ الطفل وخبأه لدى شقيقته، فقامت سارة بإبلاغ الشرطة، وبالفعل تمكن رجال الشرطة من إعادة الطفل لحضن والدته، وبعدها ذهبت للإقامة لدى أسرتها.

بدأت سارة في علاج طفلها "بتشتغل وبتصرف على ابنها"، ومنذ حوالي 6 أشهر استأجرت شقة وتصالحت مع زوجها، وكانت تساعده في المعيشة والأمور أصبحت طبيعية.

قبل ارتكاب الجريمة بيوم جاء زوجها من الفيوم وطلب من سارة أن تخرج معه كي يشتري "أنتريه" بداعي أن عفشها في منزل العائلة بالفيوم، وطلب منها أن تترك الطفل مع والدتها، لكن والدتها رفضت "تعبانة ومش هقدر أقعد بيه" فأخذت سارة الطفل وذهبت إلى شقتها.

في اليوم التالي اتصلت والدة سارة بإبنتها كي تطمئن عليها لكن لم ترد فاتصلت بزوجها ورد عليها وأثناء ذلك سمعت صراخ الطفل فسألته عن سارة فأخبرها "بتغسل هدوم" في ذلك الوقت كانت ابنتها قد فارقت الحياة، وبعد ساعات فوجئت والدة سارة أن زوج ابنتها جاء إليها وترك الطفل معها، وبعد سؤالها عن ابنتها قال "هتخلص غسيل وتيجي".

الأم لم تشعر بالراحة فاتصلت بإبنتها لكنها لم ترد أيضًا فازداد القلق لديها، وطالبت زوجها بالذهاب إلى ابنتهما كي يطمئن عليها، وعند وصوله ظل يطرق الباب دون استجابة من أحد، حتى اشتم رائحة غاز وسمع صوت مياه داخل الشقة، حينها دخل والد سارة إلى الشقة بنسخة من مفتاح الشقة كان بحوزته، فوجد ابنته ملقاة على الأرض وقد فارقت الحياة.

صورة للضحية



تواصل والدة الضحية: سارة كان بها آثار خنق وآثار لأظافر المتهم حول رقبتها وخرابيش بالعين والوجه، وكدمة في البطن.

بعدها أبلغ والد الضحية مركز الشرطة وعند وصول رجال الشرطة والنيابة، اتهم والد سارة زوجها بقتلها، وبعد ساعات قليلة تم ضبط المتهم في الفيوم وأثناء التحقيق معه قال إن سبب الخلاف مع زوجته هو طلبه منها عدم الذهاب إلى العمل لكنها أصرت على الذهاب لعملها.

وقال "علاء": شقيق الضحية أن "سارة" لم يكن لها أية خلافات مع أحد إطلاقًا وكانت تُنفق على طفلها لعلاجه، مضيفًا أن زوجها فتح غاز الشقة كي يثبت أن "سارة" توفيت مخنوقة، كما حاول إخفاء معالم الجريمة بفتح المياه داخل الشقة ومحاولة تضليلنا.

فسر "علاء" إقدام زوج شقيقته على قتلها بأنها تمتلك شقة بالإسكان الاجتماعي ودفعت المقدم الخاص بها، وكان غاضبًا بداعي أن الشقة بإسم زوجته، لذا أقبل على قتلها كي يرثها ابنها ويحصل هو على الشقة.

فيما ناشدت والدة "سارة" الجهات المعنية برد حق ابنتها التي فارقت الحياة على يد زوجها، خاصة وأنها تتخوق أن يحصل أهل المتهم على الطفل.

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