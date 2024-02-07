خلي بالك من الرادار.. المرور: تحرير 9032 مخالفة تجاوز سرعة في يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 16303 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 452 مخالفة السير بدون تراخيص، و59 دراجة نارية مخالفة، و9032 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و18 مخالفة موقف عشوائي، و457 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.