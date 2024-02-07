"هشغلهم في الدهب".. حيلة شخص للاستيلاء على 5 مليون جنيه في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بالقليوبية؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على 5 مليون جنيه بدعوى توظيفها في تجارة الذهب.

تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من المواطنين بتضررهم من مالك محل مصوغات ذهبية؛ لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالي 5 مليون جنيه بزعم توظيفها في تجارة المصوغات الذهبية نظير أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ولم يقم برد أصول تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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