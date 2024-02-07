الداخلية تواصل حربها على تجار العملة.. وتضبط صاحب شركة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط القائمين على إحدى الشركات لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي، بحوزتهم عملات "أجنبية مختلفة" تقدر قيمتها المالية بحوالي 38 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت قيام القائمين على إحدى الشركات بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة تقدر قيمتها المالية بحوالي 38 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضا:

زوجوها لثري عربي فكشف الجريمة.. قاصر اغتصبها زوج والدتها بمباركة الأم

حرمان من الترشح النيابي 5 سنوات.. منطوق الحُكم على أحمد الطنطاوي بقضية "التوكيلات الشعبية"

"خنقها وفتح عليها الغاز والمياه".. ليلة مقتل "سارة" على يد زوجها وتضليل أسرتها

لماذا حرمت المحكمة أحمد الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية 5 سنوات؟

علاقة مُحرمة تنتهي بعامل وعشيقته على "طبلية عشماوي".. ما القصة؟

"قطعهم بخنجر".. لماذا تخلص عامل من جاره وزوجته بالدقهلية؟

لماذا تصالح مرتضى منصور مع موظفة المركزي للمحاسبات؟