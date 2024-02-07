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نتنياهو: المفاوضات حول الصفقة المطروحة مستمرة ولم نلتزم بأى وعود

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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفى عرضته قناة القاهرة الإخبارية: "نحن لن نتراجع سنحارب معا وسننتصر".

وأضاف: "نحن نتقدم خطوة خطوة من أجل تحقيق النصر الكامل، لن نتراجع سنحارب معا وسننتصر، نحن دمرنا سلسلة القيادة ونضب الشظايا وتبقى بعض الخلايا ونحن نعالجها بالمداهمات، وسنبدأ العمل على استبدال وكالة أونروا في غزة".

وتابع: "الانتصار على حماس سيكلفنا مزيدا من الوقت، المفاوضات حول الصفقة المطروحة مستمرة ولم نلتزم بأى وعود"، مؤكدا أنه لن يبقى أى جزء بقطاع غزة بعيدا عن الجيش الإسرائيلى.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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