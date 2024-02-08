" فلوس وجنيهات دهب".. لغز العثور على جثة محامٍ داخل مكتبه في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن ملابسات واقعة العثور على جثة محامٍ داخل مكتبه في أسيوط وضبط الجناة.

تبلغ لمركز شرطة الغنايم بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة محام داخل مكتبه بالطابق الأرضي ووجود بعثرة بمحتويات المكتب وسرقة جهاز DVR، الخاص بمنظومة الكاميرات، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، وشخصين أخرين (لإثنين منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وذلك لعلمهم باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية كبيرة بمكتبه لإقراضها للأهالي مقابل الحصول على فائدة مالية، فعقدوا العزم على سرقته والتخلص منه.

وتابع الجناة في اعترافاتهم، بتوجه اثنين من المتهمين إلى مكتب القتيل وزعما رغبتهما في الحصول على قرض مالي وقاما بالاعتداء عليه بالضرب حتى أوديا بحياته وسرقة مبلغ مالي و8 جنيهات ذهبية وبعض الإكسسوارات و3 هواتف محمولة وجهاز DVR، الخاص بمنظومة الكاميرات وهارد ديسك، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.



جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.