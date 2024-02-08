ضبط سائق ادعى تعرضه للسرقة واستولى على أموال الشركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية سائق بشركة؛ لإدعائه بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه بالاتفاق مع آخر بالبحر الأحمر بهدف سرقة أموال عهدته.

تبلغ لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من سائق له معلومات جنائية بأنه حال قيادته سيارة نصف نقل ملك "مالك شركة للتوريدات الغذائية - يعمل طرفه فوجئ بسيارة ربع نقل بدون لوحات يستقلها 3 مجهولين قاموا باستيقافه وتهديده بالأسلحة النارية والاستيلاء منه على مبلغ مالي قيمة تحصيل بضائع مباعة لصالح الشركة محل عمله وتركه بمحل البلاغ في حالة إعياء.

توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر إلى عدم صحة أقوال المُبلغ وتبين قيامه بالاتفاق مع سائق على اختلاق الواقعة والاستيلاء على المبلغ المشار إليه واقتسامه فيما بينهما عقب قيامه بتجميع المبالغ المالية من عملاء الشركة محل عمله وتسليمها له.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والمبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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