شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفل على يد دجال ضربه حتى الموت بحجة إصابته بمس شيطانى بالخصوص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة السقيلي التابعة لقسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، مقتل طفل يدعى "مصطفى"، 14 عاما، على يد دجال، بعد ضربه حتى الموت بحجة إصابته بمس شيطاني بمنطقة السقيلي، جرى نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وضبط المتهم والتحفظ عليه، وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة الخصوص، يفيد بمصرع طفل يدعى مصطفى 14 عامًا، إثر تعرضه للضرب المبرح.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة دجال اعتزم علاج الطفل بناء على رغبة والده، وظل يضربه ضربا مبرحا بحجة إصابته بمس شيطانى حتى لقي مصرعه، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.