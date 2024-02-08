وزيرة الثقافة تفتتح معرِض "فانتازيا السيريالية" بجاليري بيكاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، معرض "فانتازيا السيريالية"، للفنان وليد عوني، والذي يستمر حتى 22 فبراير الجاري، بجاليري بيكاسو.

وعبرت وزيرة الثقافة، عن إعجابها بالتقنيات المستخدمة في رسم اللوحات، والتداخلات اللونية، وتجسيده للخيالات.

وليد عوني، هو فنان تشكيلي، ومصمم، ومخرج، ومدير فني لفرقة الرقص المسرحي الحديث، بدار الأوبرا المصرية منذ عام 1993، كما صمم العديد من الأزياء للعروض المسرحية للباليه، والأعمال الأوبرالية.

وتلقى "عوني" دراسة الفنون الجميلة في الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة Grafisme et visual Art في بروكسيل "بلجيكا" من 1972 إلى 1980، وكان أول معرض له لرسومات حفر (جرافور)، في جاليري ميزون لوفيفر في بروكسيل 1975، كما كان أول معرض له في مصر عن 32 رسمة عن شخصية "بينا بوش"، في جاليري معهد جوتة بالقاهرة 1999- 1998.