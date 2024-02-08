"زعقله قدام الناس فقتله في السكن" .. قرار عاجل ضد عامل مزق صديقه بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، الخميس، محاكمة عامل بمقهى مزّق جسد صاحبه خلال إعداده الفطار في سكن يجمعهما بمنطقة الزيتون، إلى جلسة 4 مارس المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار يسري ذكري وعضوية المستشارين محمد فؤا، مجاهد علي، بأمانة سر محمد لسعيد، وسيد حجاج.

تعود أحداث القضية رقم 1887 لسنة 2023 كلي غرب القاهرة، إلى ارتباط كل من "ر. خ" و"ع. ر" بعمل واحد بإحدى المقاهي التي وفرت لهما سكنًا يجمعهما مع آخرين، وبعد فترة من العمل سويًا حدثت بينهما خلافات قام على إثرها الأول بقتل زميله.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم "ر. خ" 28 سنة، سائق، عامل بمقهى، بقتل المجني عليه "ع. ر" عمدًا مع سبق الإصرار؛ بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه لما ضمره قبله من ضغينة لسابقة الحط من قدره أمام حشد بمحل عملهما، وبمجرد العودة لمحل سكنهما حتى أجهز عليه بسلاح أبيض- سكين- وسدد له طعنة قاتلة بيسار صدره.