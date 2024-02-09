شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام سوري: الدفاع الجوي يتصدى لهجوم إسرائيلي في محيطة العاصمة دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل اعلام سورية، في خبر عاجل، منذ قليل، بأن الدفاع الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيطة العاصمة دمشق، حسبما نقلت القاهرة الإخبارية.

وقالت وسائل إعلام سورية، قبل قليل، إن غارات إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق، وقالت إذاعة سورية، إن "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق".