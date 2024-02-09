أسعار عمرة النصف من شعبان 1445.. موعد الحجز والأوراق المطلوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن أسعار عمرة منتصف شعبان، تختلف وفقًا لنوعية البرنامج والمسافة بين أماكن إقامة المُعتمرين، وبين الحرم المكي.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الجمعة، أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية تبدأ من 36 ألف جنيهًا، وتصل إلى 60 ألف جنيهًا.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج العمرة خمس نجوم بمنتصف شهر شعبان لا تقل عن 60 ألف جنيهًا.

وأكد، أنه يمكن للمواطنين الراغبين في حجز برامج العمرة المُختلفة، التوجه إلى الشركات السياحية، واختيار البرنامج المناسب بها، ومن ثم البدء في إجراءات الحجز، مشيرًا إلى أن الأسبوع القادم آخر موعد لحجز رحلات منتصف شهر شعبان.

وجاءت أسعار بعض برامج عمرة شهر شعبان، لمدة 10 أيام، كما يلي:

- فندق مكة المكرمة: جراند الماسة.

- فندق المدينة المنورة: أركان المنار.

غرفة أربع أفراد: 40900 جنيه.

غرفة ثلاث أفراد: 45500 جنيه.

غرفة فردين: 54500 جنيه.

- فندق مكة المكرمة: بدر الماسة / واحة الضيافة.

- فندق المدينة المنورة: آحد إن بلازا.

غرفة أربع أفراد: 36900 جنيه.

غرفة ثلاث أفراد: 40500 جنيه.

غرفة فردين: 47900 جنيه.

- أسعار بعض برامج عمرة شهر شعبان ، لمدة 15 يومًا:

مستوى أول:

- فندق مكة المكرمة: “بدر الماسة / واحة الضيافة”.

- فندق المدينة المنورة: آحد إن بلازا

- غرفة أربع أفراد: 45900 جنيه.

- غرفة ثلاث أفراد: 62900 جنيه.

- غرفة فردين: 47900 جنيه.

مستوى ثانٍ “فندق مكة المكرمة”:

- فندق مكة المكرمة: دار الشروق.

- فندق المدينة المنورة: آحد إن بلازا

- غرفة أربع أفرد: 44000 جنيهًا.

- غرفة ثلاثة أفراد: 48900 جنيه.

- غرفة فردين: 59000 جنيهًا.

المستوى الثالث:

- فندق مكة المكرمة: “لاكشيري / أبراج الوحدة”.

- فندق المدينة المنورة: آحد إن بلازا

- غرفة أربع أفراد: 39900 جنيه.

- غرفة ثلاث أفراد: 44000 جنيهًا.

- غرفة فردين: 53000 جنيهًا.

ويرصد "الخليج 365" الأوراق المطلوبة لحجز برنامج العمرة على النحو التالي:

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة:

- أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر من بداية تاريخ الرحلة.

- عدد 2 صورة شخصية خلفية بيضاء والسيدات بالحجاب.

- شهادة صحية من مكتب صحة حكومي بها صورة مختومة ويرفق بها أصل إيصال السداد للكبار.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر:

- إحضار مستند حالة التجنيد أو تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- بطاقة الرقم القومى للمواطنين و3 صور ملونة حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

- سداد رسوم الجواز وفقا للقيمة المالية المقررة.

- بعد تسلم تلك المستندات لمصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية، تستغرق وزارة الداخلية المصرية 3 أيام لاستخراج الجواز وطبعه وتسليمه لطالبه.